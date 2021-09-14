Дочь Пеле рассказала о состоянии легендарного футболиста после перенесённой им операции

Келли Насименто, дочь легендарного бразильского футболиста Пеле, который восстанавливается после операции по удалению опухоли, рассказала о его состоянии и ближайших планах на будущее.
«Я хотела поблагодарить вас от всего сердца за все сообщения с поддержкой, которые вы мне прислали. Он чувствует себя хорошо после операции, у него нет боли и хорошее настроение (раздражает, что он может есть только желе, но будет упорно продолжать!). Через день или два он переедет из палаты интенсивной терапии в обычную, а затем его выпишут домой.
Он силён и упрям, и при поддержке и заботе блестящей команды докторов и всей любви, энергии и свете, которые посылает мир, он преодолеет всё», — гласит пост Келли в «Инстаграме».
В последние годы Пеле боролся с рядом проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
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