Роналду вновь поблагодарил болельщиков «МЮ» за поддержку в преддверии игры с «Янг Бойз»

36-летний звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков манкунианцев за тёплый оказанный приём на «Олд Траффорд» в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).
«Мы уже настроены на завтрашний матч Лиги чемпионов, но я не могу не поблагодарить наших болельщиков за прекрасный приём, который они оказали мне и ребятам на «Олд Траффорд». Потрясающая атмосфера и поддержка, делающие нашу работу немного проще. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддерживать хорошее настроение!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».
Напомним, что уже сегодня, во вторник, 14 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз». Начало матча – 19:45 мск.
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