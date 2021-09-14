Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду вновь поблагодарил болельщиков «МЮ» за поддержку в преддверии игры с «Янг Бойз»

Роналду вновь поблагодарил болельщиков «МЮ» за поддержку в преддверии игры с «Янг Бойз»
Комментарии

36-летний звёздный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков манкунианцев за тёплый оказанный приём на «Олд Траффорд» в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Мы уже настроены на завтрашний матч Лиги чемпионов, но я не могу не поблагодарить наших болельщиков за прекрасный приём, который они оказали мне и ребятам на «Олд Траффорд». Потрясающая атмосфера и поддержка, делающие нашу работу немного проще. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддерживать хорошее настроение!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».

Напомним, что уже сегодня, во вторник, 14 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз». Начало матча – 19:45 мск.

Новость по теме
Сульшер не стал исключать, что Роналду может оставаться в запасе «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021