«Вы не можете поверить в то, что видите». Каррагер сравнил Роналду и Месси

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси.

«Вы говорите о разных типах голов», но неважно, как мяч попадает в сетку. Удар головой или штрафной. У Месси лучший результат по голам, чем у Роналду. Месси также является плеймейкером. Месси может вести игру. Роналду не может этого делать.

Месси забил вдвое больше голов, выйдя на замену. Неважно, если все голы Месси забил левой ногой, статистика доказывает, что у него больше шансов на гол. С точки зрения всех характеристик Роналду — более совершенный игрок. Он может делать то, чего не может Месси с точки зрения его слабой ноги и прыжков. Но Месси может увести вас в такое место, где вы не можете поверить в то, что видите. То, что делает Роналду, — это то, что могут делать другие игроки, Месси может делать то, чего вы никогда раньше не видели», — приводит слова Каррагера Sky Sports со ссылкой на Monday Night Football.

Этим летом оба футболиста поменяли клубы. Роналду перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», а Месси сменил «Барселону» на «ПСЖ».