Сесар Аспиликуэта высказался о предстоящем матче «Челси» с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы начинаем с нуля, как и все европейские команды, поэтому мы знаем, что нам нужно упорно бороться, чтобы достичь того, чего мы хотим, и это начнется с завтрашнего дня. Это будет сложная игра. Мы знаем, что здесь не так много места для ошибок, поэтому с завтрашнего дня мы должны быть сосредоточены. То, что мы делали в прошлом, было особенным, но это не даст нам никакого преимущества в этом сезоне. У нас есть опыт, у нас есть желание, мы жаждем идти дальше, и мы должны показать это завтра», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт «Челси».
Матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября в Лондоне, начало – 22:00 мск.
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