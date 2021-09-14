Дрейер мощно дебютировал за «Рубин», Путин поздравил Медведева с победой. Главное к утру
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Дрейер ярко дебютировал за «Рубин», Путин поздравил Медведева с победой на US Open, Фернандес завершил карьеру в сборной России и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
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