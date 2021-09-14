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«Милан» обратился в Федеральную прокуратуру по поводу расизма со стороны фанатов «Лацио»

«Милан» обратился в Федеральную прокуратуру по поводу расизма со стороны фанатов «Лацио»
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«Милан» выступил с заявлением после расистских оскорблений в адрес полузащитника клуба Тьемуэ Бакайоко со стороны болельщиков «Лацио» в матче третьего тура чемпионата Италии.

«Милан» объявляет, что решил подать жалобу в Федеральную прокуратуру, чтобы прояснить выкрики из сектора болельщиков принимающей стороны во время матча», — говорится в заявлении клуба в «Твиттере».

Бакайоко заменил на 61-й минуте Франка Кессье. Когда Тьемуэ готовился выйти на поле, его начали оскорблять фанаты. После его выхода на замену они продолжили распевать оскорбительные кричалки.

Регламент позволяет наказать «Лацио» за поведение фанатов. Дело будут изучать соответствующие органы и полиция.

Сам матч завершился со счётом 2:0 в пользу миланцев. Команда Стефано Пиоли набрала девять очков в трёх турах. Помимо «Милана», идеальный результат на старте сезона удался «Наполи» и «Роме».

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