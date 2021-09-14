Роналду попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Янг Бойз». Кавани — нет

36-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в заявку команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Уругвайский форвард Эдинсон Кавани из-за травмы пропустит матч.

Вратари: Давид де Хеа, Том Хитон, Дин Хендерсон.

Защитники: Эрик Байи, Диого Далот, Виктор Линделоф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Алекс Теллес, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака.

Полузащитники: Амад Диалло, Бруну Фернандеш, Фред, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич, Скотт Мактоминай, Поль Погба, Донни ван де Бек.

Нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд, Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга.

Кавани в текущем сезоне провёл только один матч за манкунианцев. Он пропустил игру чемпионата Англии с «Ньюкаслом» 11 сентября (4:1). Уругваец ранее получил повреждение в товарищеском матче, который прошёл в закрытом режиме.

Напомним, уже сегодня, во вторник, 14 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз». Начало матча – в 19:45 мск.