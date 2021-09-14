Патрис Эвра — Криштиану Роналду: ты вернул соперникам страх и уважение к «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на возвращение в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.
«Криштиану, ты вернул страх и уважение к нам со стороны соперников, которые теперь будут с нами играть», — написал Эвра в комментарии к посту Роналду в «Инстаграме».
Роналду отметился дублем в первом же матче за «МЮ» после возвращения. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 4-м туре английской Премьер-лиги победила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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