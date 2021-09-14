Бывший президент ФИФА Блаттер высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что думает о ситуации с бывшими футболистами сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
«Не бьёт ли инцидент с Кокориным и Мамаевым по имиджу России? Нет. Во-первых, это не только в России так бывает, что спортсмены и, в частности, футболисты ведут себя не лучшим образом. Я не знаю точно, что случилось с этими двумя игроками, но в любом случае это уже забота спортивных организаций и министерств, допускать их к игре или нет. Это вопрос справедливости. Если это касается только футбола, то решить вопрос намного проще. Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола. Но я не судья, я могу лишь предположить один из вариантов решения этого вопроса», — цитируют Блаттера «Известия».
Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела — младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.
В мае 2019 года Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. В сентябре того же года Кокорин и Мамаев вышли из-под заключения по УДО. 31 июля 2020 года оба футболиста прибыли на заседание по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.
- 14 сентября 2021
-
09:59
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
08:49
-
08:38
-
08:34
-
07:56
-
07:37
-
06:40
-
06:17
-
06:02
-
05:38
-
05:18
-
04:49
-
04:40
-
04:27
-
04:06
-
03:42
-
03:27
-
03:11
-
02:40
-
02:16
-
02:01
-
01:34
-
01:18
-
01:09
-
01:07
-
00:56
-
00:53
-
00:37
-
00:36