Бывший президент ФИФА Блаттер высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что думает о ситуации с бывшими футболистами сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Не бьёт ли инцидент с Кокориным и Мамаевым по имиджу России? Нет. Во-первых, это не только в России так бывает, что спортсмены и, в частности, футболисты ведут себя не лучшим образом. Я не знаю точно, что случилось с этими двумя игроками, но в любом случае это уже забота спортивных организаций и министерств, допускать их к игре или нет. Это вопрос справедливости. Если это касается только футбола, то решить вопрос намного проще. Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола. Но я не судья, я могу лишь предположить один из вариантов решения этого вопроса», — цитируют Блаттера «Известия».

Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела — младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

В мае 2019 года Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. В сентябре того же года Кокорин и Мамаев вышли из-под заключения по УДО. 31 июля 2020 года оба футболиста прибыли на заседание по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.