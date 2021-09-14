Блаттер — о Роналду и Месси: желаю им благополучного завершения карьеры

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мыслями о трансферах нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В это межсезонье Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны», а Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», перейдя из туринского «Ювентуса».
«Переходы Лионеля Месси и Криштиану Роналду? Это два разных случая: один — это кейс Месси, который играл 16 лет за «Барселону». «Барса» сейчас испытывает финансовые трудности, и у неё нет достаточных ресурсов, чтобы потянуть не только Месси, но и других талантливых игроков. Кто теперь заберёт Месси? Только тот, у кого много денег. И это «Пари Сен-Жермен», а его владелец — Катар. По мне, это обогащение французской лиги. Хотя Месси уже 34 года, он не очень молод. Но он, несомненно, обогатит «Пари Сен-Жермен».
У Роналду всё по-другому. Он начал свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». С тех пор он побывал в нескольких командах, он хотел перемен, потому что думал, что достоин лучшего клуба. У футболистов своё представление о том, что для них лучше. Спустя несколько лет Криштиану захотел вернуться в «Манчестер Юнайтед». Теперь он счастлив. Для него это логичное завершение карьеры. Для Месси завершение карьеры пройдёт в совсем другом клубе. Он аргентинец, говорит по-испански, а теперь идёт туда, где все говорят по-французски. Я желаю обоим удачи, потому что они очень талантливы, последние 10 лет Месси и Криштиану были на вершине, и теперь я желаю им благополучного завершения карьеры», — приводят слова Блаттера «Известия».
- 14 сентября 2021
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