Магомед-Шапи Сулейманов: спад в игре связываю с коронавирусом, было 32% поражения лёгких

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о причинах спада в своей игре.
«Свой спад в игре, безусловно, связываю с коронавирусом. Я не просто переболел — я лежал в больнице, у меня было 32% поражения легких. Поднялась температура под 40, держалась четыре или пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить её», — приводит слова Сулейманова Sport24.
Напомним, в сентябре Сулейманов перешёл из «Краснодара» в «Гиресунспор» на правах аренды. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза.
После четырёх туров «Гиресунспор» занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.
- 14 сентября 2021
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