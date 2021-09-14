Аллегри назвал главную цель «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал главную цель команды на Лигу чемпионов перед игрой 1-го тура групповой стадии со шведским «Мальмё».

«Ювентус» считался фаворитом, потому что за эти 5 лет мы сыграли два финала с разными результатами и некоторым невезением, например, матч с мюнхенской «Баварией». У «Ювентуса», я говорил с президентом об этом почти сразу, главная цель — попасть в первую восьмерку. Тогда, когда мы туда попадём, может случиться всё что угодно. Мы должны попытаться пройти групповой этап, чтобы попытаться сыграть своими картами в Лиге чемпионов. В этом году мы не в числе фаворитов, но это не значит, что у нас нет желания победить», — цитирует Аллегри Football Italia.



Встреча «Мальмё» — «Ювентус» пройдёт уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало — в 22:00 мск.