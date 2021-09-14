Магомед-Шапи Сулейманов недоволен тем, что в РПЛ не доверяют молодым игрокам

Нападающий турецкого «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов высказал мнение о проблемах российского футбола. По его мнению, в Российской Премьер-Лиге недостаточно доверяют молодым футболистам.

«Посмотрите, где у тех же датчан играют люди из молодёжки и основной сборной. Все — за рубежом. У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьём в сторону нападающего. Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас ещё так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь. Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала.

Как ещё будут появляться новые люди в сборной, если не доверять молодым? Не будет же никогда никого. Посмотрите на топ-клубы. Где сейчас в России доверяют молодым?

В «Динамо» вот только начали, да, но они даже в еврокубки не вышли. В той же «Боруссии» люди играют в Лиге чемпионов, им по 17-18 лет. Они играют в топ-чемпионатах, в топ-матчах. Поэтому, когда они вызываются в сборную, они выглядят сильнее людей, которые с условным «Тамбовом» дома соперничают», — цитирует Сулейманова Sport24.

Напомним, в сентябре Сулейманов перешёл из «Краснодара» в «Гиресунспор» на правах аренды. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых отличился 4 раза.