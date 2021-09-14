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Уле-Гуннар Сульшер — об игре Поля Погба: не обращаю внимания на голевые передачи

Уле-Гуннар Сульшер — об игре Поля Погба: не обращаю внимания на голевые передачи
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признался, что не обращает внимания на количество результативных передач полузащитника Поля Погба в нынешнем сезоне. В четырёх матчах стартовавшего розыгрыша английской Премьер-лиги француз отметился семью голевыми пасами.

«Поль вернулся в отличной форме. Он упорно работал всё лето. Сейчас он очень хорошо готов физически. Но что включают в список его голевых передач? Пас Бруну Фернандешу, когда тот посылает мяч в верхний угол? Или прекрасный пас Мэйсону Гринвуду? Поль всегда выполняет великолепные передачи, но лучшие его пасы в этом сезоне не становятся голевыми. Я не обращаю внимания на голевые передачи, за этим больше следят в социальных сетях. Но Поль сыграл отлично, это точно», — приводит слова Сульшера Goal.

В 4-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

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