Гильерме опубликовал пост, посвящённый уходу Фернандеса из сборной России
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме в своём «инстаграме» опубликовал пост, который посвящён уходу защитника Марио Фернандеса из сборной России.
«Это было удовольствием играть с тобой за сборную. Спасибо, Марио!» — написал вратарь.
Публикация доступна в «инстаграме» Гильерме.
Напомним, в составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.
Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.
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