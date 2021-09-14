Гильерме опубликовал пост, посвящённый уходу Фернандеса из сборной России

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме в своём «инстаграме» опубликовал пост, который посвящён уходу защитника Марио Фернандеса из сборной России.

«Это было удовольствием играть с тобой за сборную. Спасибо, Марио!» — написал вратарь.

Публикация доступна в «инстаграме» Гильерме.

Напомним, в составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.



Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.