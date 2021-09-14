Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА запретил «Аяксу» играть в комплекте формы, посвящённом Бобу Марли

УЕФА запретил «Аяксу» играть в комплекте формы, посвящённом Бобу Марли
Комментарии

УЕФА запретил амстердамскому «Аяксу» выступать в форме, посвящённой певцу Бобу Марли. Пресс-служба клуба заявила, что УЕФА потребовал убрать из дизайна футболок изображение трёх птиц, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» футбольного клуба «Аякс».

«Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) рассматривает это как другое выражение логотипа клуба, логотипа спонсора или логотипа производителя формы», — сказала пресс-служба голландского клуба.

На футболки чёрного цвета, которые являются третьим комплектом амстердамцев на текущий сезон, нанесены зелёные, жёлтые и красные полоски, а на спине изображены три птицы.

Завтра, 15 сентября, «Аякс» проведёт первый матч группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Новость по теме
Вратарь «Аякса», отстранённый из-за допинга, получил разрешение вернуться к тренировкам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021