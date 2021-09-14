УЕФА запретил «Аяксу» играть в комплекте формы, посвящённом Бобу Марли

УЕФА запретил амстердамскому «Аяксу» выступать в форме, посвящённой певцу Бобу Марли. Пресс-служба клуба заявила, что УЕФА потребовал убрать из дизайна футболок изображение трёх птиц, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» футбольного клуба «Аякс».
«Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) рассматривает это как другое выражение логотипа клуба, логотипа спонсора или логотипа производителя формы», — сказала пресс-служба голландского клуба.
На футболки чёрного цвета, которые являются третьим комплектом амстердамцев на текущий сезон, нанесены зелёные, жёлтые и красные полоски, а на спине изображены три птицы.
Завтра, 15 сентября, «Аякс» проведёт первый матч группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом». Встреча начнётся в 22:00 мск.
- 14 сентября 2021
-
11:28
-
11:10
-
11:05
-
10:54
-
10:44
-
10:44
-
10:26
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
09:59
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
08:49
-
08:38
-
08:34
-
07:56
-
07:37
-
06:40
-
06:17
-
06:02
-
05:38
-
05:18
-
04:49
-
04:40
-
04:27
-
04:06
-
03:42
-
03:27
-
03:11
-
02:40