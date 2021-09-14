Лига чемпионов сезона-2021/2022: расписание матчей 1-го тура группового этапа

Сегодня, 14 сентября, стартует 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Традиционно игры пройдут в течение двух дней (вторник и среда).

14 сентября (вторник)

«Севилья» (Испания) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) (19:30 мск)

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) (19:30 мск)

«Лилль» (Франция) — «Вольфсбург» (Германия) (22:00 мск)

«Вильярреал» (Испания) — «Аталанта» (Италия) (22:00 мск)

«Челси» (Англия) — «Зенит» (Россия) (22:00 мск)

«Мальмё» (Швеция) — «Ювентус» (Италия) (22:00 мск)

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) (22:00 мск)

«Динамо Киев» (Украина) — «Бенфика» (Португалия) (22:00 мск)

15 сентября (среда)

«Бешикташ» (Турция) — «Боруссия Д» (Германия) (19:30 мск)

«Шериф» (Молдавия) — «Шахтёр» (Украина) (19:30 мск)

«Интер» (Италия) — «Реал Мадрид» (Испания) (22:00 мск)

«Атлетико Мадрид» (Испания) — «Порту» (Португалия) (22:00 мск)

«Брюгге» (Бельгия) — «ПСЖ» (Франция) (22:00 мск)

«Ливерпуль» (Англия) — «Милан» (Италия) (22:00 мск)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лейпциг» (Германия (22:00 мск)

«Спортинг» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды) (22:00 мск)