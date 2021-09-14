Джейми Каррагер оценил ситуацию с контрактом Мохамеда Салаха

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с египетским форвардом Мохамедом Салахом, который пока не продлил контракт с мерсисайдцами.

«В это межсезонье «Ливерпуль» потратил не так много, как другие команды. Зато многие игроки подписали новые контракты. Пока этого не сделал лишь Мо Салах. Конечно, он хочет прибавку к зарплате. И имеет на это право. Желаю ему удачи. Он заслуживает быть одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги за всё то, что сделал для «Ливерпуля». Он никогда не получает травмы и год за годом становится лучшим бомбардиром команды.

Салах точно войдёт в список лучших игроков в истории «Ливерпуля», в этом нет сомнений. Думаю, он такой же профессионал, как Роналду. Мо следит за своим телом, так что у него впереди немало лет карьеры. Надеюсь, вопрос с контрактом рано или поздно решится. Игрок хочет получать больше, клуб хочет платить меньше, но нужно найти решение. Надеюсь, Салах получит прибавку», — цитирует Каррагера Sky Sports.

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