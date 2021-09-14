Денис Черышев пропустит не меньше месяца из-за травмы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, получивший травму в матче 4-го тура Примеры с «Осасуной» (4:1), пропустит от одного до полутора месяцев, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.

Напомним, в добавленное к первому тайму время, держась за колено, Черышев попросил замену и покинул поле из-за травмы. Его заменил Димитри Фулкье.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.

После четырёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 2-м месте с 10 очками в активе. В 5-м туре «Валенсия» дома сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 19 сентября.

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