Денис Черышев пропустит не меньше месяца из-за травмы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, получивший травму в матче 4-го тура Примеры с «Осасуной» (4:1), пропустит от одного до полутора месяцев, сообщает Marca.
Ранее стало известно, что 30-летний футболист получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена.
Напомним, в добавленное к первому тайму время, держась за колено, Черышев попросил замену и покинул поле из-за травмы. Его заменил Димитри Фулкье.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Денис Черышев провёл четыре матча за «летучих мышей» и отдал одну результативную передачу. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2022 года.
После четырёх сыгранных туров в чемпионате Испании «Валенсия» располагается на 2-м месте с 10 очками в активе. В 5-м туре «Валенсия» дома сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 19 сентября.
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