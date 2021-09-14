Вейналдум — о «ПСЖ»: хочу быть в команде, которая выигрывает всё, как «Барселона» Пепа

Голландский полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум рассказал о том, почему перешёл в парижский клуб.

«Участие в таком амбициозном проекте – одна из причин, по которой я перешёл сюда. Самая важная. Учитывая всех великих игроков здесь, люди только и говорят о Лиге чемпионов. Но я здесь не только ради победы в этом турнире. Я пришёл выиграть всё.

Понятно, что Лига чемпионов – тяжёлый турнир, клуб ещё не выиграл его. Это напоминает мне «Ливерпуль» в лиге – команда не брала титул со времён образования АПЛ, и это стало навязчивой идеей. Такое ощущение, что здесь то же самое.

При этом нельзя игнорировать другие турниры. Что такое Лига чемпионов? 13 матчей? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу быть в команде, которая выигрывает всё, как «Барселона» Пепа Гвардиолы», – сказал 30-летний голландец в интервью L’Équipe.