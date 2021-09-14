Джо Коул сравнил Ромелу Лукаку с Дидье Дрогба

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул сравнил форварда Ромелу Лукаку с легендой лондонского клуба Дидье Дрогба.

«Они точно похожи. И дело не в том, что они показывают на поле. Думаю, Лукаку многому научился у Дидье в плане поведения вне поля. Ромелу является лидером в раздевалке, каким был и Дидье.

Дрогба — прирождённый лидер, его все любили. Мы говорим, что Терри и Лэмпард были лидерами в раздевалке, но к Дидье это также относится. Лукаку в этом с ним похож. Ему ещё предстоит пройти определённый путь для такого статуса, но у него всё для этого есть. У Лукаку прекрасный подход к делу, он горит желанием проявить себя после возвращения в «Челси»», — цитирует Коула Goal.

В матче 4-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0) Лукаку отметился дублем.

Видеообзор матча «Челси» — «Астон Вилла»

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