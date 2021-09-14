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«Челси» предложит Маунту новый контракт на улучшенных условиях

«Челси» предложит Маунту новый контракт на улучшенных условиях
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Лондонский «Челси» в скором времени предложит полузащитнику Мэйсону Маунту новый контракт, по которому его зарплата может вырасти примерно до € 175 тысяч в неделю, сообщает Goal.

Действующий контракт Маунта истекает в 2024 году. Он был подписан ещё до того, как англичанин провёл первый матч за синих.

«Он невероятно талантлив и, что ещё более важно, в очень молодом возрасте обладает характером, позволяющим ему не стоять на месте и каждый день приходить на тренировки с улыбкой на лице. Он имеет решающее значение для нашей игры. С уверенностью могу назвать Маунта одним из ключевых игроков команды», — сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель.

22-летний Маунт является воспитанником «Челси». За команду игрок дебютировал в 2019 году.

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