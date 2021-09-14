Роман Зобнин: наша группа в Лиге Европы похожа на лигочемпионскую

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями в преддверии первого матча группового этапа Лиги Европы с польской «Легией».

«Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. «Наполи» и «Лестер» — это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» — тоже не подарок: многократный чемпион Польши.

У нас накопилось много проблем, и сейчас каждый матч нужно воспринимать как возможность исправить положение. Это касается как чемпионата России, так и Лиги Европы. Очень важно успешно начать путь в турнире и победить дома, при своих болельщиках», — сказал Зобнин в интервью официальному сайту клуба.