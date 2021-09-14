«Верона» уволила Ди Франческо после 3-го тура Серии А. Он доводил «Рому» до полуфинала ЛЧ
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Руководство «Вероны» уволило главного тренера команды Эусебио Ди Франческо после трёх туров текущего сезона Серии А. Специалист провёл в клубе 3 месяца.
Вместе с 52-летним итальянцем в отставку ушёл весь его тренерский штаб.
Ди Франченко возглавил «Верону» 7 июня 2021 года. Команда не смогла набрать очки в трёх турах Серии А и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.
В прошлом сезоне Серии А «Верона» заняла 10-е место под руководством хорватского тренера Ивана Юрича.
Ранее Ди Франческо возглавлял такие клубы, как «Сассуоло», «Рома», «Сампдория», «Пескара», «Лечче».
С «Ромой» специалист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2017/2018, обыграв по сумме двух матчей испанскую «Барселону».
Новость по темеДи Франческо возглавил «Верону»
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