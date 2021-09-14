«Верона» уволила Ди Франческо после 3-го тура Серии А. Он доводил «Рому» до полуфинала ЛЧ

Руководство «Вероны» уволило главного тренера команды Эусебио Ди Франческо после трёх туров текущего сезона Серии А. Специалист провёл в клубе 3 месяца.

Вместе с 52-летним итальянцем в отставку ушёл весь его тренерский штаб.

Ди Франченко возглавил «Верону» 7 июня 2021 года. Команда не смогла набрать очки в трёх турах Серии А и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.

В прошлом сезоне Серии А «Верона» заняла 10-е место под руководством хорватского тренера Ивана Юрича.

Ранее Ди Франческо возглавлял такие клубы, как «Сассуоло», «Рома», «Сампдория», «Пескара», «Лечче».

С «Ромой» специалист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2017/2018, обыграв по сумме двух матчей испанскую «Барселону».