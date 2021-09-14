Златан Ибрагимович забил гол «Лацио» с развязанными шнурками

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура Серии А с «Лацио» с развязанными шнурками на бутсе правой ноги. Встреча завершилась домашней победой россонери со счётом 2:0.

Во время голевой атаки Ибрагимович присел на колено, чтобы завязать шнурки на двух бутсах, но не успел сделать это. Фотографы зафиксировали развязанные шнурки Златана на его правой ноге после второго гола в ворота римлян.

Напомним, шведский нападающий забил в первом же матче после травмы, от которой он восстанавливался с мая.

На 67-й минуте Златан Ибрагимович, вышедший на замену семью минутами ранее, сумел поразить ворота Пепе Рейны с правой ноги после передачи хорватского форварда Анте Ребича.

«Милан», набрав 9 очков в первых трёх турах, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (6) располагается на седьмом месте.