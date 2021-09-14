Джек Уилшир прокомментировал своё возможное возвращение в «Арсенал»

Полузащитник Джек Уилшир прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты о нём. Наставник лондонского клуба сказал, что двери «Арсенала» для Джека всегда открыты. Уилшир выступал за «канониров» с 2008 по 2018 год.
«Большую часть своей жизни я провёл в этом клубе. Я многое ему отдал. Мне было очень приятно услышать такое от тренера, с которым я играл и с которым у меня были прекрасные отношения.
Возвращение в «Арсенал» мне помогло бы. Я заинтересован в том, чтобы находиться в окружении футболистов мирового уровня. Уверен, что мы обсудим этот вопрос с клубом в ближайшие дни», — цитирует Уилшира Sky Sports.
Последней командой 29-летнего англичанина был «Борнмут», за который Уилшир провёл 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Норвич Сити»:
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