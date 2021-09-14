Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джек Уилшир прокомментировал своё возможное возвращение в «Арсенал»

Джек Уилшир прокомментировал своё возможное возвращение в «Арсенал»
Комментарии

Полузащитник Джек Уилшир прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты о нём. Наставник лондонского клуба сказал, что двери «Арсенала» для Джека всегда открыты. Уилшир выступал за «канониров» с 2008 по 2018 год.

«Большую часть своей жизни я провёл в этом клубе. Я многое ему отдал. Мне было очень приятно услышать такое от тренера, с которым я играл и с которым у меня были прекрасные отношения.

Возвращение в «Арсенал» мне помогло бы. Я заинтересован в том, чтобы находиться в окружении футболистов мирового уровня. Уверен, что мы обсудим этот вопрос с клубом в ближайшие дни», — цитирует Уилшира Sky Sports.

Последней командой 29-летнего англичанина был «Борнмут», за который Уилшир провёл 15 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Норвич Сити»:

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
«Чувствительная тема». Арсен Венгер оценил игру «Арсенала» в стартовых турах АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021