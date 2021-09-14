Сегодня, 14 сентября, «Зенит» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какое место займёт «Зенит» в группе Лиги чемпионов?»
Первую игру подопечные Сергея Семака проведут на выезде с «Челси». Начало встречи — в 22:00 мск.
В качестве главного судьи матч обслужит Бартош Франковски. Ассистировать ему будут соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный судья — Кжиштоф Якубик. За VAR будут отвечать Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).
Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.
- 14 сентября 2021
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