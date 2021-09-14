Малафеев: мощь «Челси» не вызывает сомнений. Ничья будет большим успехом для «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своих ожиданиях от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и командой из Санкт-Петербурга.

«Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем, на мой взгляд, с сильнейшей командой в Европе на сегодняшний день. «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов, действующий обладатель Суперкубка УЕФА и один из лидеров АПЛ. «Челси» обладает очень сильной линией нападения. Очевидно, сегодня «Зениту» будет крайне тяжело, «Челси» в АПЛ добивается побед хладнокровно и порой, кажется, слишком легко.

Хотелось бы, безусловно, верить, что «Зенит» сможет навязать борьбу в предстоящем матче, и для меня большим успехом будет ничейный результат, я буду надеяться на лучшее и буду рассчитывать на достойный футбол со стороны «Зенита», но мощь и сила лондонцев не поддаются сомнению, они, в принципе, одни из кандидатов, чтобы повторить свой прошлогодний успех и вновь попытаться завоевать Лигу чемпионов», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 14 сентября, подопечные Сергея Семака встретятся с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.