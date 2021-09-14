Петржела рассказал, как «Зениту» избежать разгромного поражения в матче с «Челси»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от первой игры санкт-петербургской команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, подопечные Сергея Семака сегодня сыграют с лондонским «Челси» на выезде.
«Всё просто: в матче с «Челси» у «Зенита» нет никаких шансов. Сегодня команде Семака будет противостоять одна из лучших команд в мире и действующий победитель Лиги чемпионов. Да ещё и на «Стэмфорд Бридж»! У них крутой тренер, а летние покупки — просто сказка.
Конечно, не хочу, чтобы команда была разгромлена. Для этого нужно не ставить «автобус» у своих ворот — ничего хорошего из этого не выйдет. Надо постараться сыграть в свой привычный футбол: не бояться контролировать мяч. Показать свой класс. Будет сложно, но как иначе? Мой прогноз: минимальная победа английской команды», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 14 сентября 2021
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