«Челси» — «Зенит»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 14 сентября, лондонский «Челси» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча группы H пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Встречу группового этапа обслужит бригада судей во главе с Бартошем Франковским (Польша). Помогать ему будут ассистенты Марцин Бонек (Польша) и Якуб Винклер (Польша). Резервный рефери — Кжиштоф Якубик (Польша). Видеоассистенты главного арбитра: Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).
В группе H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальмё».
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