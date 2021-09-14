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Экс-игрок «Зенита»: опыт игры в ЛЧ у петербуржцев есть. Надеемся, что дадут бой «Челси»

Экс-игрок «Зенита»: опыт игры в ЛЧ у петербуржцев есть. Надеемся, что дадут бой «Челси»
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Бывший футболист Александр Канищев дал комментарий по поводу предстоящей игры «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, в первом туре российская команда на выезде сыграет с лондонским «Челси».

«Шансы есть всегда не только за ничью, можно биться и за победу. Всё зависит от того, насколько ты можешь превзойти себя самого. Определённый уровень мастерства у «Зенита» есть, как и опыт игры в ЛЧ. Это позволяет надеяться, что бой должны дать.

Конечно, объективно, «Челси» — действующий обладатель Лиги чемпионов, подбор игроков в команде гораздо лучше, чем у «Зенита». Шансов не так много, но они есть всегда. Будем надеяться. Хотим мы этого или нет, но «Зенит» будет играть от обороны. А там уж как повезёт», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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