Экс-игрок «Зенита»: опыт игры в ЛЧ у петербуржцев есть. Надеемся, что дадут бой «Челси»

Бывший футболист Александр Канищев дал комментарий по поводу предстоящей игры «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, в первом туре российская команда на выезде сыграет с лондонским «Челси».
«Шансы есть всегда не только за ничью, можно биться и за победу. Всё зависит от того, насколько ты можешь превзойти себя самого. Определённый уровень мастерства у «Зенита» есть, как и опыт игры в ЛЧ. Это позволяет надеяться, что бой должны дать.
Конечно, объективно, «Челси» — действующий обладатель Лиги чемпионов, подбор игроков в команде гораздо лучше, чем у «Зенита». Шансов не так много, но они есть всегда. Будем надеяться. Хотим мы этого или нет, но «Зенит» будет играть от обороны. А там уж как повезёт», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 14 сентября 2021
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