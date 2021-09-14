Источник: у Самошникова подозрение на растяжение связок. Перелома нет

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал о травме футболиста, которую он получил в матче 7-го тура с «Уралом» (4:0).

«Илья чувствует себя не совсем хорошо. Сегодня будем делать МРТ, и после этого будет какая-то ясность. Травма связана с голеностопом — подозрение на растяжение связок. Вчера сделали снимок — перелома нет. С рукой, на которую наступили в матче, всё в порядке. Сейчас вопрос именно по связкам», — приводит слова Моисеева Sport24.

Напомним, Самошников получил повреждение в матче с «Уралом» и был заменён на 78-й минуте. Сообщалось, что футболиста увезли со стадиона на машине скорой помощи.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков.

В следующем туре «Рубин» сыграет с «Зенитом».