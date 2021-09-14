Ибрагимович не сыграет с «Ливерпулем» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 39-летний шведский бомбардир не сыграет на «Энфилде» из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Футболист пропустил два тура Серии А из-за повреждения. 9 мая в матче чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» швед травмировал колено. В июне он перенёс операцию.

Напомним, нападающий забил в первом же матче после возвращения. На 67-й минуте Златан Ибрагимович, вышедший на замену семью минутами ранее, сумел поразить ворота «Лацио». Гол шведского форварда помог «Милану» победить (2:0) в матче 3-го тура итальянской Серии А.

«Милан», набрав 9 очков в первых трёх турах, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.