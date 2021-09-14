Ибрагимович не сыграет с «Ливерпулем» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, 39-летний шведский бомбардир не сыграет на «Энфилде» из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Футболист пропустил два тура Серии А из-за повреждения. 9 мая в матче чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» швед травмировал колено. В июне он перенёс операцию.
Напомним, нападающий забил в первом же матче после возвращения. На 67-й минуте Златан Ибрагимович, вышедший на замену семью минутами ранее, сумел поразить ворота «Лацио». Гол шведского форварда помог «Милану» победить (2:0) в матче 3-го тура итальянской Серии А.
«Милан», набрав 9 очков в первых трёх турах, располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
- 14 сентября 2021
-
15:48
-
15:31
-
15:20
-
15:16
-
15:08
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:37
-
14:29
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:58
-
13:53
-
13:39
-
13:23
-
13:13
-
13:08
-
13:06
-
12:56
-
12:42
-
12:40
-
12:27
-
12:07
-
11:51
-
11:42
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:10
-
11:05
-
10:54
-
10:44
-
10:44