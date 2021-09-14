Зобнин рассказал об изменениях в сборной России после назначения Карпина

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что изменилось в национальной команде после того, как на пост главного тренера был назначен Валерий Карпин.
«Поменялось многое! Начнём со схемы: фактически мы играем чёткие 4-3-3 с тремя опорниками. Баринов поднимается выше. Теперь мы стараемся встречать соперника выше и прессинговать. Теории, конечно, было много, но по-другому во время первого сбора никак.
В бытовом плане поменялось питание: сейчас сахара действительно нет, чай попить можно только пустым, каши готовятся на воде, нет мяса, паста только в день игры. Процедуры и восстановление теперь обязательны: холодная и горячая вода, массажи, сауна, профилактика, индивидуальные тренировки… Каждому игроку присылают персональный список. Сейчас всё стало более организованным и систематизированным. Вечером футболисты уже знают чёткое расписание своих процедур на следующий день», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».
- 14 сентября 2021
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