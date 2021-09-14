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Зобнин — о лимите: хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев

Зобнин — о лимите: хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин выразил свою позицию по лимиту на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Также хавбек высказался о расширении РПЛ.

«Лично мне хотелось бы видеть в лиге сильных иностранцев. В Англии, например, учитывается процент сыгранных матчей за свою сборную. Может, и нам стоит внедрить что-то аналогичное или ориентироваться на рейтинги. Раньше в «Зените» были Халк, Витсель, Хави Гарсия и Данни, в ЦСКА – Хонда и Вагнер. Поэтому если в каждой команде будет по восемь сильных иностранцев, то это уже совсем другой разговор.

Мне было бы интересно играть с большим количеством команд в чемпионате. Но думаю, что денег на это нет. Было бы круто расширить РПЛ до 20 команд», – приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

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