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«Челси» — «Зенит»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

«Челси» — «Зенит»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»
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В 22:00 по московскому времени стартует игра первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонский «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимает «Зенит» (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Зенит». В прямом эфире эту встречу показывает телеканал «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада судей во главе с Бартошем Франковским (Польша). Помогать ему будут ассистенты Марцин Бонек (Польша) и Якуб Винклер (Польша). Резервный рефери — Кжиштоф Якубик (Польша). Видеоассистенты главного арбитра: Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).

Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.

В группе H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальмё».

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