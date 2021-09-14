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Аршавин: хочется, чтобы те, кто ждёт поражения «Зенита» сегодня, расстроились после игры

Аршавин: хочется, чтобы те, кто ждёт поражения «Зенита» сегодня, расстроились после игры
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Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящий игры санкт-петербургской команды с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, большой вызов и для нашей команды, и для клуба в целом. «Зенит» – единственный представитель от России в Лиге чемпионов. Это большая дополнительная ответственность. Думаю, следить за «Зенитом», переживать за нас будут не только в Петербурге, но и поклонники футбола во всей стране. Тем более что у «Зенита» сейчас самая большая армия болельщиков. Поэтому на данный момент мы должны сделать всё, чтобы с высоко поднятой головой уехать со «Стэмфорд Бридж».

Считаю, в первую очередь нам нужно показать свой характер. И, конечно, хочется, чтобы те, кто не желает нам добра сегодня, а ждёт поражения, просто расстроились после этой игры в Лондоне», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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