Аршавин: хочется, чтобы те, кто ждёт поражения «Зенита» сегодня, расстроились после игры

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящий игры санкт-петербургской команды с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Конечно, большой вызов и для нашей команды, и для клуба в целом. «Зенит» – единственный представитель от России в Лиге чемпионов. Это большая дополнительная ответственность. Думаю, следить за «Зенитом», переживать за нас будут не только в Петербурге, но и поклонники футбола во всей стране. Тем более что у «Зенита» сейчас самая большая армия болельщиков. Поэтому на данный момент мы должны сделать всё, чтобы с высоко поднятой головой уехать со «Стэмфорд Бридж».
Считаю, в первую очередь нам нужно показать свой характер. И, конечно, хочется, чтобы те, кто не желает нам добра сегодня, а ждёт поражения, просто расстроились после этой игры в Лондоне», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 14 сентября 2021
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