Промес: в матче с «Легией» надеемся показать, что чёрная полоса «Спартака» позади

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями перед игрой с «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Эмоции отличные. Лига Европы — топ-турнир, для нас это шанс показать свои силы на фоне европейских соперников. Очень интересный старт, жду с нетерпением.
В Российской Премьер-Лиге у нас был сложный старт. Но последний матч мы выиграли. Круто, что завтра играем дома. Ждём поддержки от болельщиков, думаю, что будущее должно быть позитивным. Надеемся показать, что чёрная полоса позади.
Я на 100 процентов готов, чувствую себя прекрасно, как вы смогли убедиться в прошлой игре.
«Легия» была чемпионом в прошлом сезоне. Сейчас у них сложный старт, но у команды есть качества, она играет в ЛЕ. Не хочу говорить, кто выиграет, все хотят быть первыми. Важно в этом матче взять три очка.
Если появится джин и скажет выбрать одно: стать чемпионом или выиграть ЛЕ? Я бы сказал, чтобы оба желания исполнились. Сложный вопрос», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 14 сентября 2021
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