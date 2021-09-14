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Промес прокомментировал слухи, что игроки «Спартака» назвали летние сборы лёгкими

Промес прокомментировал слухи, что игроки «Спартака» назвали летние сборы лёгкими
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своей роли в команде и прокомментировал слова Сослана Гатагова о сборах команды.

«Забивать изначально вообще не было моей работой, предпочитал отдавать голевые. На мой взгляд, неважно, кто забивает. Главное, что команда побеждает.

Мы опасные в контратаках. Это наше оружие. Но мы должны играть и в другой футбол. Лучше спрашивать об этом тренера.

Слова Гатагова? (Сослан Гатагов в телеэфире «Матч ТВ» заявил, что слышал от группы футболистов «Спартака», что летние сборы команды под руководством Руя Витории были самыми лёгкими в их жизни. — Прим. «Чемпионата»). Давайте не будем обсуждать слухи и будем задавать вопросы по игре», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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