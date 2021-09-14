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Витория — о Лиге Европы: у нас будет 6 матчей, каждый из них — финал

Витория — о Лиге Европы: у нас будет 6 матчей, каждый из них — финал
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о планах москвичей на Лигу Европы. Витория заявил, что не видит в группе слабых команд и каждый матч можно будет считать финалом для московской команды.

«Первый матч, играем дома, все хотят победить. «Легию» я хорошо изучил, команда хорошо двигается. У нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать. Нужна только победа.

Для меня в группе есть четыре сильные команды, у нас будет шесть матчей. Каждый матч — финал. Шесть финалов — так я вижу нашу задачу. Для меня вся математика заключается в том, что есть одна игра, за которую дают три очка. А дальше готовимся к следующей игре», — передаёт слова португальского специалиста корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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