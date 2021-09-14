«Огурцы приехали». Тренер «Легии» рассказал, как Онопко однажды назвал польскую команду

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал, как в 1995 году защитник «Спартака» Виктор Онопко назвал игроков польской команды.
«Онопко в 1995-м сказал: «Огурцы из Польши приехали». Мы не хотим выглядеть огурцами в этом матче. Что касается подготовки, то мы посмотрели матчи «Спартака» с «Бенфикой», «Сочи», «Нижним Новгородом». «Спартак» обычно играл по схеме 3-4-3. Конечно, с уважением относимся к сопернику. Я видел матчи «Спартака» с «Химками», «Сочи». Сейчас команда усилилась. Мы не являемся фаворитами, но фавориты не всегда побеждают.
Включали ли матч 10-летней давности, когда «Легия» выбила «Спартак»? Нет, не показывали видео того матча в качестве мотивирующего фактора. Но футболисты прекрасно знают об этих матчах. Болельщики тоже это помнят», — передаёт слова Михневича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, завтра «Легия» встретится со «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
- 14 сентября 2021
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