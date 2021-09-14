Тренер «Легии» — о матче со «Спартаком»: нет конкретной задачи относительно результата

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич рассказал про задачи польской команды в матче с московским «Спартаком».

«У нас нет конкретной задачи относительно результата. Главное — сыграть как можно лучше. Знаю, что в «Спартаке» появилось много молодых и хороших игроков, которых видел в молодёжной сборной России. Наша задача — хорошо сыграть, а результат — это открытый вопрос. Сейчас некоторые считают, что наш клуб переживает кризис, но мы этот кризис преодолеем. Ставим себе цель — улучшать игру с каждым матчем», — передаёт слова Михневича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, завтра «Легия» встретится со «Спартаком» в первом туре группового этапа Лиги Европы.