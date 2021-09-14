«Челси» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

Сегодня, 14 сентября, в 22:00 по московскому времени лондонский «Челси» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча квартета H пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть встречу в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Игру группового этапа обслужит бригада судей во главе с Бартошем Франковским (Польша). Помогать ему будут ассистенты Марцин Бонек (Польша) и Якуб Винклер (Польша). Резервный арбитр — Кжиштоф Якубик (Польша). За VAR будут отвечать Марко Фриц (Германия) и Марко Ди Белло (Италия).
В группе H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют итальянский «Ювентус» и шведский «Мальмё».
Напомним, в прошлом сезоне в финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.
Также «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пенальти).
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