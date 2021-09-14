Стала известна заявка «Барселоны» на матч с «Баварией»

Пресс-служба испанской «Барселоны» на официальном сайте команды опубликовала заявку каталонской команды на игру группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

В заявку вошли следующие футболисты:

тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Депай, Демир, Нето, Коутиньо, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Юмтити, Эрик Гарсия, Пенья, Нико, Гави, Бальде.

Встреча «Барселона» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало матча — в 22:00 мск.



Напомним, после трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает седьмое место в Ла Лиге. «Реал» и «Валенсия» имеют по 10 очков и располагаются на первом месте в турнирной таблице.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.