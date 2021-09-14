«Лидс» подал апелляцию на удаление защитника, который нанёс травму Эллиотту

«Лидс Юнайтед» подал апелляцию на удаление Паскаля Стрёйка в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», сообщает Sky Sports. Защитник «павлинов» был удалён с поля за нанесение тяжёлой травмы игроку красных Харви Эллиотту.
Ранее Стрёйк принёс извинения Эллиотту. «В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле», — написал защитник в «Инстаграме».
Видео эпизода с травмой Эллиотта:
Полузащитник «Ливерпуля» также дал комментарий об эпизоде, в котором получил травму. «Стрёйк не виноват. За такое не нужно было давать красную карточку, это просто несчастный случай, в футболе такое случается. Я буду сильнее – 100%. Спасибо за поддержку», — написал Эллиотт в «Инстаграме».
Сегодня, 14 сентября, игрок должен перенести операцию.
Напомним, на 59-й минуте встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поулсон удалил защитника «павлинов». Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.
Встреча завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.
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