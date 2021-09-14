РФС разрешил зарегистрировать трансфер Карпова из ЦСКА в «Текстильщик» после закрытия окна

На заседании Комитета РФС по статусу игроков было принято решение разрешить футбольному клубу «Текстильщик», выступающему в ФНЛ, зарегистрировать переход защитника ЦСКА Вадима Карпова после закрытия летнего трансферного окна.
«Удовлетворить заявление НП «ОФК «Текстильщик» г. Иваново о регистрации футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить НП «ОФК «Текстильщик» г. Иваново осуществить регистрацию футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — сообщает официальный сайт РФС.
- 14 сентября 2021
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