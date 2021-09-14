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Индзаги: Анчелотти — один из самых успешных тренеров в истории футбола

Индзаги: Анчелотти — один из самых успешных тренеров в истории футбола
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Главный тренер миланского «Интера» итальянский специалист Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мадридцы – очень организованная команда. При Зидане у них был отличный состав, который побеждал в Испании и в Европе. Карло Анчелотти ставит хорошую атакующую игру, при этом каждый коллектив под его руководством стабильно действует очень организованно. Мы должны пропустить минимальное количество голов. Анчелотти – один из самых успешных тренеров в истории футбола, все его титулы говорят сами за себя. Это отличный специалист, болтать с ним о футболе – это сплошное удовольствие! Он знает, как победить любого соперника», – приводит слова Индзаги Marca.

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