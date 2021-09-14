Алаба рассказал, зачем он поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал, зачем он поцеловал эмблему «Королевского клуба» во время своей презентации.
«Я хочу прояснить этот деликатный момент. В тот день меня сфотографировали несколько раз. Я был рад, что оказался в «Реале». Я хотел показать, что рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему «Реала», я не хотел спровоцировать никого, тем более не хотел оскорбить «Баварию» и болельщиков клуба. Там я провёл 13 прекрасных лет. Я всегда буду уважать и любить «Баварию», – цитирует Алабу Bild.
Напомним, Алаба перешёл в мадридский «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.
- 14 сентября 2021
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