Жириновский: я на стороне фанатов, постараюсь внести поправки в закон о Fan ID в РПЛ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался на тему законопроекта по введению Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Мы постараемся внести поправки в введение Fan ID в РПЛ, чтобы не было отказов болельщикам без объяснения причин. Даю команду аппарату, чтобы освещали фанатов по новым новостям Fan ID.

Вы же помните, что после событий на Манежной Путин сел в автобус к фанатам. Это всё было под нашим влиянием. Я всегда говорил, что нужно быть ближе к фанатам, работать с ними. Некоторые фанаты испугались, когда рядом с ними был Путин, и это могло даже перейти в политическую фазу.

То, что вам не нравятся некоторые позиции в законе Fan ID, мы это понимаем. Мы на вашей стороне. Ситуация такая, что законодательство становится более суровым. Потому что ситуация очень опасная! Не было ещё событий, когда безобидная вещь — судья плохо отсудил матч или ещё что-то, а фанаты вышли на улицы покричать, позже вся страна подхватит эту инициативу. Есть силы, которые только рады поддержать такую инициативу — выйти пошуметь на улицах. А потом весь мир будет говорить, что в России началась революция. Навальный такую же деятельность проводил и «Эхо Москвы», — приводит слова Жириновского «РБ Спорт».