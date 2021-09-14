Мюллер — об игроках «Барселоны» в 2020 году: они вдруг поняли, что ничего не могут

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер перед игрой с «Барселоной» поделился воспоминаниями о матче 1/4 финала Лиги чемпионов с каталонцами.

«С самого начала давление было очень высоким, потом случилась какая-то неразбериха, мы забили в свои ворота. Игра была очень плотной. У «Барселоны» была ещё пара моментов. Но затем мы начали демонстрировать свой лучший футбол. Мы были очень голодны, хотя, надо признать, без фортуны не обошлось. Удар Перишича был прекрасным. Такое не залетает в каждом матче.

Если ты хочешь выигрывать такие матчи, то должен быть предельно точным в каждом своём действии. В какой-то момент игроки «Барселоны» поняли, что они не могут ничего. Мы просто задавили их. Мы действовали остро и находились в потрясной физической форме. В тот момент я наслаждался, находясь на поле», — сказал Мюллер в интервью пресс-службе клуба.

Встреча «Барселона» — «Бавария» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало матча — в 22:00 мск.